США знижують прогноз виробництва пшениці в Україні на 2025-2026 маркетинговий рік

Міністерство сільського господарства США знизило для України очікування щодо виробництва пшениці у 2025-2026 маркетинговому році. Про це повідомляє УНН з посиланням на прогноз американського відомства.

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Як зазначили у мінсільгоспі США, експорт пшениці з України знижено на 1 млн тонн — до 15,5 млн тонн, кінцеві запаси підвищено на 0,1 млн тонн — до 1,59 млн тонн.

Водночас, урожай кукурдзи в Україні в 20115-2026 маркетингових роках очікується на рівні 30,5 млн тонн, експорт — 24 млн тонн, а кінцеві запаси — 0,6 млн тонн. Також міністерство сільського господарства США прогнозує світове виробництво пшениці в 2025/26 МГ на рівні 808,5 млн тонн (-0,04 млн тонн до минулого сезону).

Крім того, у звіті міністерства йдеться про те, що світова торгівля знизиться на 1,3 млн тонн, до 213,1 млн тонн через скорочення експорту з країн ЄС та України. Це лише частково компенсується зростанням експорту з росії та США.

Також у відомстві повідомили, що прогнозовані глобальні кінцеві запаси на 2025/26 МР зменшено на 1,2 млн тонн, до 261,5 млн тонн. Причина - скорочення очікувань для Канади та Європейського Союзу.

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