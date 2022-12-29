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США одобрили возможную продажу Тайваня противотанковых систем на 180 млн. долларов

США одобрили возможную продажу Тайваня противотанковых систем на 180 млн. долларов

Киев • УНН

 • 289841 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Государственный департамент США одобрил возможную продажу противотанковых систем минирования Volcano Тайваня за примерно 180 миллионов долларов, сообщил Пентагон в среду. Главными подрядчиками потенциальных продаж являются Northrop Grumman и Oshkosh Corporation.

Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Потенциальное соглашение появилось в тот момент, когда Китай усиливает военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань, чтобы отстоять свои претензии на суверенитет, включая почти ежедневные миссии китайских военно-воздушных сил вблизи острова за последние три года.

Министерство обороны Тайваня заявило, что продажа вступит в силу примерно через месяц и что система поможет повысить способность острова к “асимметричной войны”, чтобы сделать его силы более гибкими.

Соединенные Штаты являются сильнейшим международным спонсором Тайваня и основным источником оружия, что вызывает гнев в Китае.

Пекин утверждает, что самоуправляющийся Тайвань является его собственной территорией и обещает захватить остров силой, если это будет необходимо. Тайвань решительно отвергает претензии Пекина на суверенитет и заявляет, что будет защищаться в случае нападения.

Напомним

В последние годы Китай усилил военные преследования Тайваня, и президент демократического острова пересматривает военный потенциал с 2020 года. Первым для рассмотрения попадает сроки срочной службы, которую увеличат с четырех месяцев до одного года.

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