США схвалили можливий продаж Тайваню протитанкових систем на 180 млндоларів

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Потенційна угода з’явилася в той момент, коли Китай посилює військовий, дипломатичний та економічний тиск на Тайвань, щоб відстояти свої претензії на суверенітет, включаючи майже щоденні місії китайських військово-повітряних сил поблизу острова протягом останніх трьох років.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що продаж набуде чинності приблизно через місяць і що система допоможе підвищити здатність острова до “асиметричної війни”, щоб зробити його сили більш гнучкими.

Сполучені Штати є найсильнішим міжнародним спонсором Тайваню та основним джерелом зброї, що викликає гнів у Китаї.

Пекін стверджує, що самоврядний Тайвань є його власною територією та обіцяє захопити острів силою, якщо це буде необхідно. Тайвань рішуче відкидає претензії Пекіна на суверенітет і заявляє, що буде захищатися у разі нападу.

Нагадаємо

В останні роки Китай посилив військові переслідування Тайваню, і президент демократичного острова переглядає військовий потенціал з 2020 року. Першим для розгляду попадає терміни строкової служби, яку збільшать з чотирьох місяців до одного року.