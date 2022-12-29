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США схвалили можливий продаж Тайваню протитанкових систем на 180 млндоларів

США схвалили можливий продаж Тайваню протитанкових систем на 180 млндоларів

Київ • УНН

 • 289842 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Державний департамент США схвалив можливий продаж протитанкових систем мінування Volcano Тайваню за приблизно 180 мільйонів доларів, повідомив Пентагон у середу. Головними підрядниками потенційного продажу є Northrop Grumman і Oshkosh Corporation.

Про це інформує УНН з посиланням на агентство Reuters.

Деталі

Потенційна угода з’явилася в той момент, коли Китай посилює військовий, дипломатичний та економічний тиск на Тайвань, щоб відстояти свої претензії на суверенітет, включаючи майже щоденні місії китайських військово-повітряних сил поблизу острова протягом останніх трьох років.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що продаж набуде чинності приблизно через місяць і що система допоможе підвищити здатність острова до “асиметричної війни”, щоб зробити його сили більш гнучкими.

Сполучені Штати є найсильнішим міжнародним спонсором Тайваню та основним джерелом зброї, що викликає гнів у Китаї.

Пекін стверджує, що самоврядний Тайвань є його власною територією та обіцяє захопити острів силою, якщо це буде необхідно. Тайвань рішуче відкидає претензії Пекіна на суверенітет і заявляє, що буде захищатися у разі нападу.

Нагадаємо

В останні роки Китай посилив військові переслідування Тайваню, і президент демократичного острова переглядає військовий потенціал з 2020 року. Першим для розгляду попадає терміни строкової служби, яку збільшать з чотирьох місяців до одного року.

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