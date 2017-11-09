США расширили санкционный список Венесуэлы

В список занесены ректор Национального избирательного совета, второй вице-президент Учредительного собрания, министр канцелярии Президента, министр культуры, посол Венесуэлы в Италии и еще несколько чиновников.

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В заявлении Минфина США отмечается, что они могут быть причастны к нарушениям на выборах, цензуры и коррупции.

Санкции предусматривают замораживание активов фигурантов, которые находятся под юрисдикцией США, а также запрет физическим и юридическим лицам из США вести бизнес с ними.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, которым ввел "жесткие" новые финансовые санкции против "диктатуры" в Венесуэле.