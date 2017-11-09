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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 35865 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 57299 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 65613 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 69132 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 58501 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97475 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 100618 просмотра

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США расширили санкционный список Венесуэлы

США расширили санкционный список Венесуэлы

Киев  •  УНН

 • 9658 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министерство финансов США расширило санкционный список Венесуэлы на десять человек. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства, передает УНН.

В список занесены ректор Национального избирательного совета, второй вице-президент Учредительного собрания, министр канцелярии Президента, министр культуры, посол Венесуэлы в Италии и еще несколько чиновников.

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В заявлении Минфина США отмечается, что они могут быть причастны к нарушениям на выборах, цензуры и коррупции.

Санкции предусматривают замораживание активов фигурантов, которые находятся под юрисдикцией США, а также запрет физическим и юридическим лицам из США вести бизнес с ними.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, которым ввел "жесткие" новые финансовые санкции против "диктатуры" в Венесуэле.

 

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