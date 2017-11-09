США розширили санкційний список Венесуели

До списку занесені ректор національної виборчої ради, другий віце президент Установчих зборів, міністр канцелярії Президента, міністр культури, посол Венесуели в Італії та ще кілька чиновників.

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У заяві Мінфіну США відзначається, що вони можуть бути причетними до порушень на виборах, цензури і корупції.

Санкції передбачають замороження активів фігурантів, які перебувають під юрисдикцією США, а також заборону фізичним та юридичним особам зі США вести бізнес з ними.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ, яким запровадив "жорсткі" нові фінансові санкції проти "диктатури" у Венесуелі.