США розширили санкційний список Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міністерство фінансів США розширило санкційний список Венесуели на десять осіб. Відповідне рішення опубліковане на сайті відомства, передає УНН.
До списку занесені ректор національної виборчої ради, другий віце президент Установчих зборів, міністр канцелярії Президента, міністр культури, посол Венесуели в Італії та ще кілька чиновників.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США посилили санкції проти Куби
У заяві Мінфіну США відзначається, що вони можуть бути причетними до порушень на виборах, цензури і корупції.
Санкції передбачають замороження активів фігурантів, які перебувають під юрисдикцією США, а також заборону фізичним та юридичним особам зі США вести бізнес з ними.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ, яким запровадив "жорсткі" нові фінансові санкції проти "диктатури" у Венесуелі.