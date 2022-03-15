США рассматривают полное эмбарго на торговлю с россией - СМИ

Детали

"США могут ввести полное эмбарго на торговлю с россией, а также перекрыть стране доступ к международным морским путям", - сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, о чем пишет издание.

Кроме этого, как указано, США рассматривают возможность ограничений на импорт российского никеля, урана и алюминия, а также сокращение криптовалютних операций для России.

Согласно сообщению, США также продолжат вводить новые санкции в отношении российских предпринимателей и политиков.

По данным CNBC, эти предложения "находятся на столе" в правительстве США. Меры могут войти в следующие санкционные пакеты против России.

Дополнения

Запад последовательно вводит санкции против рф за ее вторжение в Украину. 8 марта США ввели запрет на российские нефть и газ.