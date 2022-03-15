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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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США розглядають повне ембарго на торгівлю з росією - ЗМІ

США розглядають повне ембарго на торгівлю з росією - ЗМІ

Київ • УНН

 • 100802 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. У США заговорили про те, що країна розглядає повне ембарго на торгівлю з росією, пише УНН з посиланням на "Голос Америки".

Деталі

"США можуть запровадити повне ембарго на торгівлю з росією, а також перекрити країні доступ до міжнародних морських шляхів", - повідомив телеканал CNBC із посиланням на заступника міністра фінансів США Воллі Адеємо, про що пише видання.

Крім цього, як вказано, США розглядають можливість обмежень на імпорт російського нікелю, урану та алюмінію, а також скорочення криптовалютних операцій для Росії.

Згідно з повідомленням, США також продовжать вводити нові санкції щодо російських підприємців та політиків.

За даними CNBC, ці пропозиції "перебувають на столі" в уряді США. Заходи можуть увійти до наступних санкційних пакетів проти росії.

Доповнення

Захід послідовно вводить санкції проти рф за її вторгення в Україну. 8 березня США ввели заборону на російські нафту та газ.

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