США развернут впервые развернут в Японии почти полсотни истребителей F-35A

Вашингтон впервые решил передислоцировать 48 новейших истребителей-невидимок F-35A на авиабазу Мисава в северо-восточной префектуре Японии Аомори. Об этом пишет УНН со ссылкой на Kyodo.

Детали

В Пентагоне заявили, что на фоне новых вызовов безопасности, созданных Китаем, Северной Кореей и Россией, модернизация тактической авиации США будет проводиться в тесной координации с правительством Японии в течение следующих нескольких лет.

В Минобороны США подчеркнули что этот шаг является частью усилий по дальнейшему укреплению американо-японского альянса и укреплению стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Япония, Южная Корея и Китай договорились продолжить денуклеаризацию Северной Кореи

Дополнение

F-35A, известные как истребители пятого поколения, способные избегать радиолокационного обнаружения, заменят F-16, которые будут передислоцированы на американскую авиабазу Кадена в южной префектуре Японии Окинава на замену выведенным из эксплуатации истребителям предыдущей серии F-15.

Напомним,

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония осудили углубление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией. Они подчеркнули, что поставки северокорейского оружия в Россию нарушают резолюции ООН, угрожают стабильности в северо-восточной Азии и Европе, а также продолжают страдания украинского народа.