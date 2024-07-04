США развернут впервые развернут в Японии почти полсотни истребителей F-35A
Киев • УНН
США впервые передислоцируют 48 истребителей-невидимок F-35A на авиабазу Мисава в Японии для укрепления американо-японского альянса и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне вызовов безопасности со стороны Китая, Северной Кореи и России.
Вашингтон впервые решил передислоцировать 48 новейших истребителей-невидимок F-35A на авиабазу Мисава в северо-восточной префектуре Японии Аомори. Об этом пишет УНН со ссылкой на Kyodo.
Детали
В Пентагоне заявили, что на фоне новых вызовов безопасности, созданных Китаем, Северной Кореей и Россией, модернизация тактической авиации США будет проводиться в тесной координации с правительством Японии в течение следующих нескольких лет.
В Минобороны США подчеркнули что этот шаг является частью усилий по дальнейшему укреплению американо-японского альянса и укреплению стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
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Дополнение
F-35A, известные как истребители пятого поколения, способные избегать радиолокационного обнаружения, заменят F-16, которые будут передислоцированы на американскую авиабазу Кадена в южной префектуре Японии Окинава на замену выведенным из эксплуатации истребителям предыдущей серии F-15.
Напомним,
Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония осудили углубление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией. Они подчеркнули, что поставки северокорейского оружия в Россию нарушают резолюции ООН, угрожают стабильности в северо-восточной Азии и Европе, а также продолжают страдания украинского народа.