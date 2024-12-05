США разоблачили сеть, которая помогала российским элитам обходить санкции

Министерство финансов США объявило о наложении санкций на международную сеть TGR Group, которая помогала российским элитам обходить американские и международные санкции. Об этом говорится на сайте ведомства, пишет УНН.

Детали

В Минфине США отмечают, что TGR Group - российская компания, которая контролируется гражданином Украины Джорджем Росси и имеет представительства в Великобритании, странах Европы и Азии.

Компания предоставляет своим клиентам ряд услуг, среди которых - отмывание денег, связанных с организациями, которые находятся под санкциями, нелегальный обмен наличности и криптовалюты, а также сокрытие источников финансирования, что позволяет состоятельным гражданам России покупать недвижимость в Великобритании.

Через TGR Group российская элита пыталась использовать цифровые активы - в частности, обеспеченные долларами США стабильные монеты - для обхода американских и международных санкций и дальнейшего обогащения себя и кремля, - заявил исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.

В санкционный список вошли: Джордж Росси - гражданин Украины, который родился в россии и который контролирует группу компаний TGR, а также гражданка россии Елена Чиркинян и гражданин Латвии Андрейс Браденс. Минфин США считает, что Чиркинян напрямую подчиняется России и принимает решения в TGR Group. В 2023 году она участвовала в переводе средств в Великобританию для поддержки российского пропагандистского телеканала RT. Браденс связан несколькими компаниями группы TGR - TGR Corporate Concierge и Pullman Global Solutions.

Кроме этого TGR Group использовала и другие компании для ведения незаконной деятельности, включая Smart Group, возглавляемую Екатериной Ждановой. Она попала под санкции США в 2023 году за участие в схемах отмывания сотен миллионов долларов.

Напомним

Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 5 российских чиновников из-за принудительной депортации украинских детей. россия незаконно вывезла тысячи детей, меняя их идентичность и подвергая пророссийской пропаганде.