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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США разоблачили сеть, которая помогала российским элитам обходить санкции

США разоблачили сеть, которая помогала российским элитам обходить санкции

Киев  •  УНН

 • 966 просмотра

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Минфин США наложил санкции на сеть TGR Group и ее руководителей за помощь россиянам в обходе санкций. Компания занималась отмыванием денег и нелегальными операциями с криптовалютой для российской элиты.

Министерство финансов США объявило о наложении санкций на международную сеть TGR Group, которая помогала российским элитам обходить американские и международные санкции. Об этом говорится на сайте ведомства, пишет УНН.

Детали

В Минфине США отмечают, что TGR Group - российская компания, которая контролируется гражданином Украины Джорджем Росси и имеет представительства в Великобритании, странах Европы и Азии.

Компания предоставляет своим клиентам ряд услуг, среди которых - отмывание денег, связанных с организациями, которые находятся под санкциями, нелегальный обмен наличности и криптовалюты, а также сокрытие источников финансирования, что позволяет состоятельным гражданам России покупать недвижимость в Великобритании.

Через TGR Group российская элита пыталась использовать цифровые активы - в частности, обеспеченные долларами США стабильные монеты - для обхода американских и международных санкций и дальнейшего обогащения себя и кремля,

- заявил исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.

В санкционный список вошли: Джордж Росси - гражданин Украины, который родился в россии и который контролирует группу компаний TGR, а также гражданка россии Елена Чиркинян и гражданин Латвии Андрейс Браденс. Минфин США считает, что Чиркинян напрямую подчиняется России и принимает решения в TGR Group. В 2023 году она участвовала в переводе средств в Великобританию для поддержки российского пропагандистского телеканала RT. Браденс связан несколькими компаниями группы TGR - TGR Corporate Concierge и Pullman Global Solutions.

Кроме этого TGR Group использовала и другие компании для ведения незаконной деятельности, включая Smart Group, возглавляемую Екатериной Ждановой. Она попала под санкции США в 2023 году за участие в схемах отмывания сотен миллионов долларов.

Напомним

Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 5 российских чиновников из-за принудительной депортации украинских детей. россия незаконно вывезла тысячи детей, меняя их идентичность и подвергая пророссийской пропаганде.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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