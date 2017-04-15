США провели в Окинаве военные учения

Обучение прошли с 12 по 14 апреля, но известно о них стало только сейчас. Они отрабатывали действия в случае нападения Северной Кореи на фоне усиления напряженности на Корейском полуострове.

С 4 апреля, когда КНДР провела очередное ракетное испытание, тема возможного удара США по Северной Корее стала главным вопросом обсуждения в Японии.

Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР, в сочетании с последующим ракетным ударом по авиабазе в Сирии, а также с направлением ударной авиагруппы США с атомным авианосцем "Карл Винсон" в район Корейского полуострова вызывают беспокойство в Японии и Южной Корее.

Обе страны, будучи союзниками США, не могут не подержать любые меры Вашингтона в отношении Северной Кореи, но понимают, что их территория неизбежно станет объектом любых актов возмездия со стороны КНДР. Наиболее вероятными целями для КНДР могут стать прежде всего американские базы в Японии и Южной Корее. Япония потребовала от США обязательных предварительных консультаций при обсуждении вопроса о возможности превентивного удара.