США провели в Окинаве военные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Военное командование США провело на авиабазе “Кадена” на японском острове Окинава учения на случай удара со стороны КНДР, передает УНН со ссылкой на Кyodo.
Обучение прошли с 12 по 14 апреля, но известно о них стало только сейчас. Они отрабатывали действия в случае нападения Северной Кореи на фоне усиления напряженности на Корейском полуострове.
С 4 апреля, когда КНДР провела очередное ракетное испытание, тема возможного удара США по Северной Корее стала главным вопросом обсуждения в Японии.
Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР, в сочетании с последующим ракетным ударом по авиабазе в Сирии, а также с направлением ударной авиагруппы США с атомным авианосцем "Карл Винсон" в район Корейского полуострова вызывают беспокойство в Японии и Южной Корее.
Обе страны, будучи союзниками США, не могут не подержать любые меры Вашингтона в отношении Северной Кореи, но понимают, что их территория неизбежно станет объектом любых актов возмездия со стороны КНДР. Наиболее вероятными целями для КНДР могут стать прежде всего американские базы в Японии и Южной Корее. Япония потребовала от США обязательных предварительных консультаций при обсуждении вопроса о возможности превентивного удара.