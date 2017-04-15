США провели в Окінаві військові навчання

Навчання пройшли зі 12 по 14 квітня, але відомо про них стало тільки зараз. Вони відпрацьовували дії на випадок нападу Північної Кореї на тлі посилення напруженості на Корейському півострові.

З 4 квітня, коли КНДР провела чергове ракетне випробування, тема можливого удару США по Північній Кореї стала головним питанням обговорення в Японії.

Висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що розглядаються всі варіанти впливу на КНДР, в поєднанні з подальшим ракетним ударом по авіабазі в Сирії, а також з напрямком ударної авіагрупи США з атомним авіаносцем "Карл Вінсон" у район Корейського півострова викликають занепокоєння в Японії і Південній Кореї.

Обидві країни, будучи союзниками США, не можуть не потримати будь-які заходи Вашингтона щодо Північної Кореї, але розуміють, що їх територія неминуче стане об'єктом будь-яких актів відплати з боку КНДР. Найбільш ймовірними цілями для КНДР можуть стати перш за все американські бази в Японії і Південній Кореї. Японія зажадала від США обов'язкових попередніх консультацій під час обговорення питання про можливість превентивного удару.