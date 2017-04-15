США вернут своих военных в Сомали для борьбы с "Аш-Шабаб"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 72746 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109973 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168037 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123427 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120918 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114767 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105772 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107360 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103811 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США вернут своих военных в Сомали для борьбы с "Аш-Шабаб"

США вернут своих военных в Сомали для борьбы с "Аш-Шабаб"

Киев  •  УНН

 • 10384 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Военные США сообщили, что направят в Сомали несколько военнослужащих для обучения армии этой страны и ее поставки для борьбы против исламистской группировки "Аш-Шабаб", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .

Так, примерно 40 военнослужащих направят в Сомали. Это будет наиболее развертывания войск США в Восточной Африке примерно за 20 лет.

"Эти военные прибудут по просьбе правительства Сомали и будут действовать в тесной координации с ним, а также с миротворческими силами Африканского союза, которым они будут помогать, сообщили американские чиновники", - говорится в сообщении.

В Сомали продолжается гражданская война от времени конца режима диктатора Сиада Барре в 1991 году.

США вывели все свои войска из Сомали 1993 г. после инцидента со сбиванием двух американских боевых вертолетов в столице Могадишо, после чего тела военных таскали по улицам. Тогда погибли 18 военных США и 73 были ранены.

Основанное в Сомали радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" имеет тесные связи с террористической организацией "Аль-Каида". "Аш-Шабаб» ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Как сообщал УНН, Кенийские военные в Сомали убили 31 боевика "Аш-Шабаб".

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