США вернут своих военных в Сомали для борьбы с "Аш-Шабаб"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Военные США сообщили, что направят в Сомали несколько военнослужащих для обучения армии этой страны и ее поставки для борьбы против исламистской группировки "Аш-Шабаб", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .
Так, примерно 40 военнослужащих направят в Сомали. Это будет наиболее развертывания войск США в Восточной Африке примерно за 20 лет.
"Эти военные прибудут по просьбе правительства Сомали и будут действовать в тесной координации с ним, а также с миротворческими силами Африканского союза, которым они будут помогать, сообщили американские чиновники", - говорится в сообщении.
В Сомали продолжается гражданская война от времени конца режима диктатора Сиада Барре в 1991 году.
США вывели все свои войска из Сомали 1993 г. после инцидента со сбиванием двух американских боевых вертолетов в столице Могадишо, после чего тела военных таскали по улицам. Тогда погибли 18 военных США и 73 были ранены.
Основанное в Сомали радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" имеет тесные связи с террористической организацией "Аль-Каида". "Аш-Шабаб» ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
Как сообщал УНН, Кенийские военные в Сомали убили 31 боевика "Аш-Шабаб".