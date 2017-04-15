США повернуть своїх військових в Сомалі для боротьби з "Аш-Шабаб"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Військові США повідомили, що направлять до Сомалі кількадесят військовослужбовців для навчання армії цієї країни й її постачання для боротьби проти ісламістського угруповання “Аш-Шабаб”, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Так, приблизно 40 військовослужбовців направлять до Сомалі. Це буде найбільше розгортання військ США у Східній Африці приблизно за 20 років.
“Ці військові прибудуть на прохання уряду Сомалі і будуть діяти в тісній координації з ним, а також із миротворчими силами Африканського союзу, яким вони теж будуть допомагати, повідомили американські посадовці,” — йдеться у повідомленні.
У Сомалі триває громадянська війна від часу кінця режиму диктатора Сіада Барре 1991 року.
США вивели всі свої війська з Сомалі 1993 року після інциденту зі збиттям двох американських бойових вертольотів у столиці Могадішо, після чого тіла військових тягали вулицями. Тоді загинули 18 військових США і 73 були поранені.
Базоване в Сомалі радикальне ісламістське угруповання “Аш-Шабаб” має тісні зв’язки з терористичною організацією “Аль-Каїда”. “Аш-Шабаб” веде збройну боротьбу проти центрального уряду країни і перешкоджає гуманітарної діяльності ООН.
Як повідомляв УНН, Кенійські військові у Сомалі вбили 31 бойовика “Аш-Шабаб”.