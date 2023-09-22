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США вернули Украине конфискованные артефакты, которые россияне украли на ВОТ

США вернули Украине конфискованные артефакты, которые россияне украли на ВОТ

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Во время рабочего визита в США Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии возвращения культурных ценностей, похищенных российскими захватчиками с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Офис президента Украины, пишет УНН.

Детали

В присутствии Главы государства министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова подписали соответствующий сертификат передачи украинских артефактов, конфискованных правоохранительными органами США.

Президент поблагодарил всех причастных за их работу, которая также направлена на поддержку Украины.

«Ведь каждый раз, когда что-то возвращается в Украину, что-то украденное россиянами, это означает возвращение жизни и справедливости, что очень важно», – подчеркнул он.

Со своей стороны Оксана Маркарова отметила, что россияне постоянно пытаются украсть историю Украины, ее национальную идентичность, наши артефакты.

«Мы не позволим им этого сделать», – акцентировала она.

Дополнение

В июне 2022 года Таможенно-пограничная служба США задержала предмет старины, который после соответствующего исследования оказался европейским железным топором XVII в. с молотом на задней части. Топор был незаконно вывезен из Украины на территорию Соединенных Штатов Америки.

Также в июне прошлого года были изъяты артефакты, незаконно ввезенные в США из России. В частности, три железных топора XVII в., три кирки XVII в., два железных скифских меча-акинаки VI в. до н. э., а также один железный наконечник копья ориентировочно 500-1200 г. до н. э.

Указанные артефакты были конфискованы для передачи Посольству Украины в Соединенных Штатах в административном порядке.

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