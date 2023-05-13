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США усилят присутствие на Ближнем Востоке из-за захвата Ираном танкеров

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Совет национальной безопасности Соединенных Штатов объявил, что военные страны сотрудничают с союзниками, чтобы отправить больше кораблей и самолетов на Ближний Восток, поскольку Иран усиливает захват торговых танкеров. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Politico.

Цитата

"Сегодня Министерство обороны предпримет ряд шагов для укрепления нашей оборонной позиции в Персидском заливе", - сказал журналистам спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби в пятницу, 12 мая.

Детали

Отмечается, что объявление прозвучало после того, как 3 мая Корпус стражей Исламской революции захватил нефтяной танкер "Niovi" под панамским флагом, когда судно шло через Ормузский пролив в порт ОАЭ. Другой инцидент произошел 27 апреля, когда танкер "Advantage Sweet", принадлежащий Маршалловым Островам, также был захвачен после столкновения с иранской лодкой. В результате пострадали несколько членов экипажа, сообщили государственные СМИ Ирана.

Как пишет Politico, за последние два года Корпус стражей Исламской революции атаковал или остановил работу 15 танкеров на фоне роста напряжения между Ираном и США из-за ядерной программы страны. Кирби пообещал предоставить подробности по усилению присутствия Соединенных Штатов в течение нескольких дней. Вашингтон также планирует усилить свою координацию с Международным консорциумом морской безопасности (International Maritime Security Construct), группой из 11 стран, сформированной для защиты торгового судоходства в регионе.

По словам спикера, правительство Ирана "не имеет оправдания для этих действий", добавив, что Вашингтон "не позволит иностранным или региональным государствам поставить под угрозу свободу судоходства на водных путях Ближнего Востока, включая Ормузский пролив и Баб-эль-Мандаб".

Глава Центрального командования ВМС США вице-адмирал Брэд Купер также заявил, что "необоснованный, безответственный и незаконный захват и преследование торговых судов Ираном должен быть прекращен".

Напомним

Соединенные Штаты прилагают усилия, чтобы убедить своих ближневосточных союзников развернуть дополнительные корабли-роботы вокруг Аравийского полуострова, чтобы расширить возможности обнаружения угроз, особенно из таких стран, как Иран.

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