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США посилять присутність на Близькому Сході через захоплення Іраном танкерів

США посилять присутність на Близькому Сході через захоплення Іраном танкерів

Київ • УНН

 • 922216 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Рада національної безпеки Сполучених Штатів оголосила, що військові країни співпрацюють із союзниками, щоб відправити більше кораблів і літаків на Близький Схід, оскільки Іран посилює захоплення торговельних танкерів. Про це інформує УНН, посилаючись на Politico.

Цитата

"Сьогодні Міністерство оборони зробить ряд кроків для зміцнення нашої оборонної позиції в Перській затоці", - сказав журналістам речник Ради національної безпеки Джон Кірбі у п'ятницю, 12 травня.

Деталі

Зазначається, що оголошення пролунало після того, як 3 травня Корпус вартових Ісламської революції захопив нафтовий танкер "Niovi" під панамським прапором, коли судно йшло через Ормузьку протоку до порту ОАЕ. Інший інцидент стався 27 квітня, коли танкер "Advantage Sweet", що належить Маршалловим Островам, також був захоплений після зіткнення з іранським човном. У результаті постраждали кілька членів екіпажу, повідомили державні ЗМІ Ірану.

Як пише Politico, за останні два роки Корпус вартових Ісламської революції атакував або зупинив роботу 15 танкерів на тлі зростання напруги між Іраном і США через ядерну програму країни. Кірбі пообіцяв надати подробиці щодо посилення присутності Сполучених Штатів протягом кількох днів. Вашингтон також планує посилити свою координацію з Міжнародним консорціумом морської безпеки (International Maritime Security Construct), групою з 11 країн, сформованою для захисту торгового судноплавства в регіоні.

За словами речник, уряд Ірану "не має виправдання для цих дій", додавши, що Вашингтон "не дозволить іноземним або регіональним державам поставити під загрозу свободу судноплавства на водних шляхах Близького Сходу, включаючи Ормузьку протоку та Баб-ель-Мандаб".

Голова Центрального командування ВМС США віце-адмірал Бред Купер також заявив, що "необґрунтований, безвідповідальний і незаконний захоплення і переслідування торговельних суден Іраном має бути припинено".

Нагадаємо

Сполучені Штати докладають зусиль, щоб переконати своїх близькосхідних союзників розгорнути додаткові кораблі-роботи навколо Аравійського півострова, щоб розширити можливості виявлення погроз, особливо з таких країн, як Іран.

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