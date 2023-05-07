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США планують велике розгортання безпілотних надводних кораблів на Близькому Сході для боротьби з Іраном - Bloomberg

США планують велике розгортання безпілотних надводних кораблів на Близькому Сході для боротьби з Іраном - Bloomberg

Київ • УНН

 • 988327 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Сполучені Штати докладають зусиль, щоб переконати своїх близькосхідних союзників розгорнути додаткові кораблі-роботи навколо Аравійського півострова, щоб розширити можливості виявлення погроз, особливо з таких країн, як Іран. Ціль полягає в тому, щоб захистити важливі водні шляхи, які відіграють життєво важливу роль у світовій торгівлі та торгівлі нафтою, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Віцеадмірал Бред Купер, який командує міжнародними морськими коаліціями та П'ятим флотом США, що базується в Бахрейні, повідомив, що до кінця літа Сполучені Штати планують мати понад 100 безпілотних надводних кораблів (USV). Початкова мета у 50 USV була досягнута у лютому. Купер підкреслив, що ця технологія пропонує економічний та ефективний засіб зміцнення партнерських відносин із США.

Ця ініціатива виникла після того, як Іран, натхненний нещодавньою угодою щодо відновлення відносин із Саудівською Аравією за посередництва Китаю, за тиждень захопив другий нафтовий танкер. 

Крім побоювань щодо Ірану, США також побоюються спроб Китаю розширити військові союзи та союзи у сфері безпеки з арабськими державами Перської затоки. Ці країни традиційно покладалися на США у своїх оборонних потребах. Примітно, що Китай, який є найбільшим торговим партнером більшості країн Перської затоки та основним покупцем сирої нафти в регіоні, вже має військово-морську базу в Джибуті, розташовану на Африканському Розі.

За словами Джона Шауса, експерта з оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень, розумно припустити, що Китай хотів би, щоб військові бази на Близькому Сході були географічно ближчими до подій, що відбуваються в регіоні. У березні Китай провів спільні військово-морські навчання з Іраном та росією в Оманській затоці.

У відповідь на ці події віцеадмірал Купер підкреслив різницю між базовими навчаннями та всеосяжною інтеграцією, досягнутою під час морських навчань у регіоні під керівництвом США. Навчання під керівництвом США, в яких брали участь 42 країни, 7000 осіб особового складу, 35 кораблів та 30 USV, були названі найбільшими у цьому районі. Вони включали симуляцію переміщення пацієнта за допомогою USV.

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