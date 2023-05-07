США планируют крупное развертывание беспилотных надводных кораблей на Ближнем Востоке для борьбы с Ираном - Bloomberg

Детали

Вице-адмирал Брэд Купер, командующий международными морскими коалициями и Пятым флотом США, базирующимся в Бахрейне, сообщил, что к концу лета Соединённые Штаты планируют иметь более 100 беспилотных надводных кораблей (USV). Первоначальная цель в 50 USV была достигнута в феврале. Купер подчеркнул, что эта технология предлагает экономичное и эффективное средство укрепления партнерских отношений с США.

Эта инициатива возникла после того, как Иран, вдохновленный недавним соглашением о восстановлении отношений с Саудовской Аравией при посредничестве Китая, за неделю захватил второй нефтяной танкер.

Помимо опасений в отношении Ирана, США также опасаются попыток Китая расширить военные союзы и союзы в сфере безопасности с арабскими государствами Персидского залива. Эти страны традиционно полагались на США в своих оборонных потребностях. Примечательно, что Китай, который является крупнейшим торговым партнером большинства стран Персидского залива и основным покупателем сырой нефти в регионе, уже имеет военно-морскую базу в Джибути, расположенную на Африканском Роге.

По словам Джона Шауса, эксперта по обороне Центра стратегических и международных исследований, разумно предположить, что Китай хотел бы, чтобы военные базы на Ближнем Востоке были географически ближе к происходящим в регионе событиям. В марте Китай провел совместные военно-морские учения с Ираном и россией в Оманском заливе.

В ответ на эти события вице-адмирал Купер подчеркнул разницу между базовыми учениями и всеобъемлющей интеграцией, достигнутой во время морских учений в регионе под руководством США. Учения под руководством США, в которых участвовали 42 страны, 7000 человек личного состава, 35 кораблей и 30 USV, были названы крупнейшими в этом районе. Они включали симуляцию перемещения пациента с помощью USV.