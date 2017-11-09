США ужесточили санкции против Кубы

Министерство финансов США приняло новые поправки в постановление об экономических ограничения в отношении Кубы.

Как сообщается, Минфин США запретил гражданам, находящимся под юрисдикцией США, проводить финансовые операции со структурами, которые находятся под контролем или действуют от имени кубинской армии, разведки и спецслужб. Кроме того, Министерство торговли не будет выдавать лицензий на экспорт компаниям, которые будут поставлять продукцию силовым органам Кубы.

Также отмечается, что любые поездки на Кубу по образовательным программам отныне необходимо осуществлять через структуры, подчиненные юрисдикции США.

"Мы усилили политику в отношении силовых органов Кубы, чтобы стимулировать правительство страны двигаться в направлении большей политической и экономической свободы для кубинского народа", - пояснил министр финансов США Стивен Мнучин.

Как сообщал УНН, Куба обвинила США в "политических манипуляциях".