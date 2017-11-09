США посилили санкції проти Куби

Міністерство фінансів США ухвалило нові поправки у постанову про економічні обмеження щодо Куби.

Як повідомляється, Мінфін США заборонив громадянам, що перебувають під юрисдикцією США, проводити фінансові операції зі структурами, які перебувають під контролем або діють від імені кубинської армії, розвідки і спецслужб. Крім того, Міністерство торгівлі не видаватиме ліцензій на експорт компаніям, які будуть постачати продукцію силовим органам Куби.

Також зазначається, що будь-які поїздки на Кубу за освітніми програмами відтепер необхідно здійснювати через структури, що підпорядковані юрисдикції США.

"Ми посилили політику щодо силових органів Куби, щоб стимулювати уряд країни рухатися в напрямку більшої політичної й економічної свободи для кубинського народу", – пояснив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Як повідомляв УНН, Куба звинуватила США в "політичних маніпуляціях".