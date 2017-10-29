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Куба звинуватила США в "політичних маніпуляціях"

Куба звинуватила США в "політичних маніпуляціях"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Офіційна Гавана переконана, що заяви Вашингтона про "акустичні" атаки на американських дипломатів спрямовані на підрив двосторонніх відносин. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Заяви США, що ряд американських дипломатів в Гавані, ймовірно, зазнав "акустичних" атаках, є "політичною маніпуляцією" і спрямовані на підрив двосторонніх відносин. Впевненість в цьому висловив глава кубинського МЗС Бруно Родрігес Паррілья.

Міністр висловив думку, що "неприпустимо і аморально" екстраполювати "будь-які політичні розбіжності" між двома державами на громадян цих країн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посольство США в Гавані піддалося "акустичній атаці"

За словами Бруно Родрігеса, США вирішили застосувати заходи "політичного характеру", проте дані кроки, в першу чергу, "завдадуть шкоди кубинському народу".

Нагадаємо, спікер Держдепартаменту Сполучених Штатів Хізер Нойерт заявила, що внаслідок "акустичної атаки" проти дипломатів США на Кубі постраждали 24 людини.

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