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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США начнут новый этап санкций против РФ 27 августа - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Соединенные Штаты Америки начнут первый этап санкций против Российской Федерации 27 августа. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

США начнут новый этап санкций против РФ 27 августа - СМИ

"Ожидается, что Соединенные Штаты начнут новый этап санкций против России 27 августа, согласно которым будет ограничен доступ РФ к "чувствительным товарам" в интересах национальной безопасности США", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в российском МИДе заявили, что в ответ на новые санкции, введенные американской администрацией против РФ, Россия может расширить списки "подсанкционных" американских политиков.

Как сообщал УНН, 2 августа члены сената конгресса США от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение парламента новый пакет санкций против России. В законопроекте предлагается ввести новые меры против политических деятелей России и крупных бизнесменов. Также документ предусматривает ограничения на покупку российского государственного долга, возможна блокировка счетов и операций российских госбанков в американской юрисдикции.

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