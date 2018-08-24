США начнут новый этап санкций против РФ 27 августа - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Соединенные Штаты Америки начнут первый этап санкций против Российской Федерации 27 августа. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
"Ожидается, что Соединенные Штаты начнут новый этап санкций против России 27 августа, согласно которым будет ограничен доступ РФ к "чувствительным товарам" в интересах национальной безопасности США", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в российском МИДе заявили, что в ответ на новые санкции, введенные американской администрацией против РФ, Россия может расширить списки "подсанкционных" американских политиков.
Как сообщал УНН, 2 августа члены сената конгресса США от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение парламента новый пакет санкций против России. В законопроекте предлагается ввести новые меры против политических деятелей России и крупных бизнесменов. Также документ предусматривает ограничения на покупку российского государственного долга, возможна блокировка счетов и операций российских госбанков в американской юрисдикции.