США почнуть новий етап санкцій проти РФ 27 серпня - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сполучені Штати Америки почнуть перший етап санкцій проти Російської Федерації 27 серпня. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
“Очікується, що Сполучені Штати розпочнуть новий етап санкцій проти Росії 27 серпня, згідно з якими буде обмежений доступ РФ до „чутливих товарів“ в інтересах національної безпеки США”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у російському МЗС заявили, що у відповідь на нові санкції, запроваджені американською адміністрацією проти РФ, Росія може розширити списки “підсанкційних” американських політиків.
Як повідомляв УНН, 2 серпня члени сенату конгресу США від Демократичної і Республіканської партій внесли на розгляд парламенту новий пакет санкцій проти Росії. У законопроекті пропонується ввести нові заходи проти політичних діячів Росії і великих бізнесменів. Також документ передбачає обмеження на покупку російського державного боргу, можливе блокування рахунків і операцій російських держбанків в американській юрисдикції.