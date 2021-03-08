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США планируют ответить на кибератаки РФ зеркальными контрударами и санкциями - NYT

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. США планируют в течение ближайших трех недель осуществить ряд кибератак на внутренние системы российской власти в ответ на хакерскую атаку РФ через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщила в воскресенье газета The New York Times, передает УНН.

Что известно

Издание утверждает, что американские контратаки не будут очевидными, но о них узнает российское руководство, разведка и военные.

По данным собеседников газеты, киберудары будут сопровождаться экономическими санкциями. Кроме того, президент США Джо Байден намерен подписать исполнительный указ для усиления защиты правительственных компьютерных систем, чтобы предотвратить кибератакам в будущем.

Контекст

Американская разведка считает, что Россия стоит за кибератакой через программное обеспечение (ПО) фирмы SolarWinds: в марте 2020 года хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, загруженное и использованное затем тысячами клиентов компании. Среди них были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских компаний.

Российские представители на высшем уровне отвергают версию Вашингтона о причастности Москвы к подобным действиям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США.

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