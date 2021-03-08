США планують відповісти на кібератаки РФ дзеркальними контрударами та санкціями - NYT
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. США планують протягом найближчих трьох тижнів здійснити ряд кібератак на внутрішні системи російської влади у відповідь на хакерську атаку РФ через програмне забезпечення фірми SolarWinds. Про це з посиланням на джерела в американській адміністрації повідомила в неділю газета The New York Times, передає УНН.
Що відомо
Видання стверджує, що американські контратаки не будуть очевидними, але про них дізнається російське керівництво, розвідка і військові.
За даними співрозмовників газети, кіберудари будуть супроводжуватися економічними санкціями. Крім того, президент США Джо Байден має намір підписати виконавчий указ для посилення захисту урядових комп’ютерних систем, щоб запобігати кібератакам у майбутньому.
Контекст
Американська розвідка вважає, що Росія стоїть за кібератакою через програмне забезпечення (ПЗ) фірми SolarWinds: в березні 2020 року хакерам вдалося впровадити вірус в оновлення Orion, завантажене і використане потім тисячами клієнтів компанії. Серед них були урядові установи США та понад 400 найбільших американських підприємств.
Російські представники на найвищому рівні відкидають версію Вашингтона про причетність Москви до подібних дій. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва не причетна до хакерських атак на урядові установи і компанії США.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Білому домі закликали до реагування через уразливість Microsoft