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У Білому домі закликали до реагування через уразливість Microsoft

У Білому домі закликали до реагування через уразливість Microsoft

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Білий дім в неділю, 7 березня, закликав операторів комп'ютерних мереж зробити подальші кроки, щоб упевнитися, що їх системи не постраждали на тлі хакерської атаки на програмне забезпечення Microsoft, яке широко використовується підприємствами для корпоративної пошти Outlook. Про це пише DW, передає УНН.

Цитата

За словами представника Білого дому, загроза зберігається — незважаючи на те, що Microsoft вже випустила оновлення безпеки для серверів Microsoft Exchange.

“Це — активна загроза, яка розвивається, і ми закликаємо операторів мереж поставитися до неї дуже серйозно”, — заявив він. На даному етапі вищі посадові особи в американській адміністрації, що відповідають за IT-безпеку, вирішують, якими будуть подальші кроки.

У Білому домі чекають “всебічну урядову відповідь”

Телеканал CNN у свою чергу повідомив, що адміністрація президента США Джозефа Байдена вже сформувала цільову групу для вироблення заходів реагування. У Білому домі чекають “всебічну урядову відповідь” на проблему. Незважаючи на випущене раніше Microsoft оновлення, воно не повністю усунуло вразливість, і зловмисники раніше можуть отримати доступ до скомпрометованих серверів. Крім того, не виключена можливість подальших атак на них третіх осіб, відзначає агентство Reuters.

“Ми знову і знову наголошуємо, що оновлення і заходи щодо пом’якшення наслідків не виправлять ситуацію, якщо сервери вже скомпрометовані. Дуже важливо, щоб кожна організація, чий сервер має вразливості, вжила заходів, щоб встановити, чи не стала вони об’єктом атаки”, — підкреслив представник Білого дому.

Що передувало

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерело повідомило, що не менше 60 тисяч організацій у всьому світі піддалися злому через уразливість в програмі Exchange Server. Перед цим було відомо про щонайменше 20 тисяч постраждалих організацій.

Атака хакерів на Exchange Server

Компанія Microsoft повідомила про атаку на сервери поштових скриньок Exchange Server 2 березня. За її даними, за атакою стоїть китайська хакерська угруповання Hafnium. Хакери намагалися отримати інформацію від дослідників інфекційних захворювань, юридичних фірм, вишів, неурядових установ, аналітичних центрів та ряду інших організацій, відзначили в Microsoft.

Учасники угруповання використовували невідомий раніше механізм, при якому були вкрадені паролі або знайдені вразливості в роботі програмного забезпечення, створеного для обміну повідомленнями та корпоративної комунікації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Microsoft назвала нещодавню хакерську атаку у США найбільшою в історії

Офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь в свою чергу заявив, що китайська влада виступає проти кібератак і не має ніякого відношення до спроб злому програмного забезпечення Microsoft.

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