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Понад 20 тис. організацій в США потрапили під хакерську атаку через уразливість в програмі Microsoft

Понад 20 тис. організацій в США потрапили під хакерську атаку через уразливість в програмі Microsoft

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Понад 20 тис. американських організацій піддалися кібератаці через уразливість в програмі Microsoft для обміну повідомленнями Exchange Server. Про це пише Reuters з посиланням на джерело, знайоме з проведеним в США розслідуванням, передає УНН.

Деталі

Згідно з даними, отриманим під час американського розслідування, після останньої атаки все ще залишаються канали для віддаленого доступу до систем кредитних спілок, місцевої влади і малого бізнесу.

Згідно з наявними даними, десятки тисяч організацій в Азії і Європі також постраждали в результаті атак.

Злами продовжуються, незважаючи на екстрені оновлення, яке Microsoft випустила у вівторок. За даними видання, 5 березня його встановили всього на 10% пристроїв, які зазнали атаки.

Раніше в п’ятницю прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила журналістам, що уразливості, виявлені в Exchange, були “значними” і “могли мати далекосяжні наслідки”.

“Ми стурбовані великою кількістю постраждалих”, — сказала Псакі.

Повідомляється, що перша атака почалася в кінці 2020 року проти кількох об’єктів і в кінці лютого 2021 року переросла в широкомасштабну кампанію.

У Microsoft, як і джерело агентства, вважають, що за початковими атаками стояли хакери, пов’язані з урядом Китаю. Влада КНР заперечують свою причетність до того, що сталосяя.

Що було раніше

Ткож про масштабну хакерську атаку на американські відомства і компанії стало відомо і в грудні минулого року. Хакери отримали доступ до системи Міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій і інформації (структура Міністерства торгівлі).

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