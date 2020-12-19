Помпео прямо звинуватив Росію у масштабній кібератаці на відомства США

"Це була дуже значна спроба, і я думаю, що тепер ми можемо досить чітко сказати, що саме росіяни брали участь у цій діяльності", - сказав Помпео.

Він зазначив, що зловмисники, які брали участь у кібератаках, зробили значні зусилля "для по суті вбудовування коду у системи уряду США".

Держсекретар також відзначив, що вважає Росію "недружньою державою".

"Мене весь час запитують "хто наш ворог", і відповідь така: у нас є багато людей, які хочуть підірвати наш спосіб життя, нашу республіку, наші основні демократичні принципи. Росія, безумовно, у цьому списку. Ваша думка про їх ядерну зброю і зусиллях, які вони докладають, цілком реальні. Ви бачите останні новини про їх зусиллях у кіберпросторі. Ми спостерігаємо цей жах давно", - заявив він.

Як повідомляв УНН, раніше у США іноземні хакери зламали електронну пошту Міністерства фінансів - в уряді заявили, що "вивчають проблему".

На цьому тижні стало відомо, що американська корпорація Microsoft, яка є великим виробником програмного забезпечення, була зачеплена масштабною хакерською атакою, якій раніше піддалися урядові відомства США.

Відзначимо, у понеділок агентство Reuters повідомило, що група хакерів, що працюють на РФ, у результаті кібератаки 13 грудня отримала доступ до комп'ютерних систем Міністерства внутрішньої безпеки США. У відомстві підтвердили факт злому і заявили, що реагують на ситуацію у співпраці з урядовими та приватними структурами. За версією Reuters, злому піддалися підрозділ міністерства торгівлі - Національне управління з телекомунікацій і інформації, а також Мінфін США. Крім того, за твердженням газети The Washington Post, хакери отримали доступ до даних Держдепартаменту і Пентагону.