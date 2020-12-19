Помпео прямо звинуватив Росію у масштабній кібератаці на відомства США

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 85018 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 59884 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 63204 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 72177 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 94453 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 122374 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 206790 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 213784 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 184899 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174726 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.6м/с
68%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 48471 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 65529 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 102731 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 72095 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 93120 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 84995 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 93716 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 249098 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 275689 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 360531 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 18361 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 18301 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 20983 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 21803 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 103145 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Помпео прямо звинуватив Росію у масштабній кібератаці на відомства США

Київ • УНН

 • 14447 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у причетності до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії. Про це він сказав в інтерв'ю, опублікованому пресслужбою Держдепу у суботу, передає УНН.

Помпео прямо звинуватив Росію у масштабній кібератаці на відомства США

"Це була дуже значна спроба, і я думаю, що тепер ми можемо досить чітко сказати, що саме росіяни брали участь у цій діяльності", - сказав Помпео.

Він зазначив, що зловмисники, які брали участь у кібератаках, зробили значні зусилля "для по суті вбудовування коду у системи уряду США".

Держсекретар також відзначив, що вважає Росію "недружньою державою".

"Мене весь час запитують "хто наш ворог", і відповідь така: у нас є багато людей, які хочуть підірвати наш спосіб життя, нашу республіку, наші основні демократичні принципи. Росія, безумовно, у цьому списку. Ваша думка про їх ядерну зброю і зусиллях, які вони докладають, цілком реальні. Ви бачите останні новини про їх зусиллях у кіберпросторі. Ми спостерігаємо цей жах давно", - заявив він.

Як повідомляв УНН, раніше у США іноземні хакери зламали електронну пошту Міністерства фінансів - в уряді заявили, що "вивчають проблему".

На цьому тижні стало відомо, що американська корпорація Microsoft, яка є великим виробником програмного забезпечення, була зачеплена масштабною хакерською атакою, якій раніше піддалися урядові відомства США.

Відзначимо, у понеділок агентство Reuters повідомило, що група хакерів, що працюють на РФ, у результаті кібератаки 13 грудня отримала доступ до комп'ютерних систем Міністерства внутрішньої безпеки США. У відомстві підтвердили факт злому і заявили, що реагують на ситуацію у співпраці з урядовими та приватними структурами. За версією Reuters, злому піддалися підрозділ міністерства торгівлі - Національне управління з телекомунікацій і інформації, а також Мінфін США. Крім того, за твердженням газети The Washington Post, хакери отримали доступ до даних Держдепартаменту і Пентагону.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.93
Bitcoin
$79,435.10
S&P 500
$5,211.60
Tesla
$246.62
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.35
Ethereum
$1,512.52