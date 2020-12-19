Помпео прямо обвинил Россию в масштабной кибератаке на ведомства США

"Это была очень значительная попытка, и я думаю, что теперь мы можем достаточно четко сказать, что именно россияне принимали участие в этой деятельности", - сказал Помпео.

Он отметил, что злоумышленники, которые принимали участие в кибератаках, сделали значительные усилия "для практически встраивания кода в системы правительства США".

Госсекретарь также отметил, что считает Россию "недружественным государством".

"Меня все время спрашивают "кто наш враг", и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке. Ваше мнение об их ядерном оружии и усилиях, которые они прилагают, вполне реальны. Вы видите последние новости об их усилиях в киберпространстве. Мы наблюдаем этот ужас давно", - заявил он.

Как сообщал УНН, ранее в США иностранные хакеры взломали электронную почту Министерства финансов - в правительстве заявили, что "изучают проблему".

На этой неделе стало известно, что американская корпорация Microsoft, которая является крупным производителем программного обеспечения, была задета масштабной хакерской атакой, которой ранее подверглись правительственные ведомства США.

Отметим, в понедельник агентство Reuters сообщило, что группа хакеров, работающих на РФ, в результате кибератаки 13 декабря получила доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности США. В ведомстве подтвердили факт взлома и заявили, что реагируют на ситуацию в сотрудничестве с правительственными и частными структурами. По версии Reuters, взлому подверглись подразделение министерства торговли - Национальное управление по телекоммуникациям и информации, а также Минфин США. Кроме того, по утверждению газеты The Washington Post, хакеры получили доступ к данным Госдепартамента и Пентагона.