Продукция Microsoft использовалась хакерами во время атаки на ведомства США, компания отрицает
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Американская корпорация Microsoft, являющаяся крупным производителем программного обеспечения, была затронута масштабной хакерской атакой, которой ранее подверглись правительственные ведомства США. С таким утверждением выступило в четверг агентство Reuters, пишет УНН.
По версии его источников, Microsoft пользовалась программами американской компании SolarWinds, к компьютерным системам которой хакеры получили доступ ранее. В связи с этим продукция Microsoft также якобы могла быть использована для распространения вредоносных программ. О каких именно продуктах Microsoft идет речь, не уточняется.
Агентство констатирует, что пока нельзя сказать, сколько пользователей программного обеспечения Microsoft могли стать уязвимы для кибератак.
Позже в компании Microsoft заявили, как передает Reuters, что не нашли доказательств того, что хакеры использовали ее продукцию для атак. При этом там подтвердили, что обнаружили вредоносное программное обеспечение компании SolarWinds.
В понедельник агентство Reuters сообщило, что группа хакеров, работающих на РФ, в результате кибератаки 13 декабря получила доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности США. В ведомстве подтвердили факт взлома и заявили, что реагируют на ситуацию в сотрудничестве с правительственными и частными структурами. По версии Reuters, взлому подверглись подразделение министерства торговли — Национальное управление по телекоммуникациям и информации, а также Минфин США. Кроме того, по утверждению газеты The Washington Post, хакеры получили доступ к данным Госдепартамента и Пентагона.