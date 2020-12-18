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Продукція Microsoft використовувалася хакерами під час атаки на відомства США, компанія заперечує

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Американську корпорацію Microsoft, яка є великим виробником програмного забезпечення, було також зачіплено масштабною хакерською атакою, якої раніше зазнали урядові відомства США. З таким твердженням виступило у четвер агентство Reuters, пише УНН.

Продукція Microsoft використовувалася хакерами під час атаки на відомства США, компанія заперечує

За версією його джерел, Microsoft користувалася програмами американської компанії SolarWinds, до комп’ютерних систем якої хакери отримали доступ раніше. У зв’язку з цим продукція Microsoft також нібито могла бути використана для поширення шкідливих програм. Про які саме продукти Microsoft йдеться, не уточнюється.

Агентство констатує, що поки не можна сказати, скільки користувачів програмного забезпечення Microsoft могли стати уразливими для кібератак.

Пізніше в компанії Microsoft заявили, як передає Reuters, що не знайшли доказів того, що хакери використовували її продукцію для атак. При цьому там підтвердили, що виявили шкідливе програмне забезпечення компанії SolarWinds.

У понеділок агентство Reuters повідомило, що група хакерів, що працюють на РФ, в результаті кібератаки 13 грудня отримала доступ до комп’ютерних систем Міністерства внутрішньої безпеки США. У відомстві підтвердили факт зламу і заявили, що реагують на ситуацію у співпраці з урядовими та приватними структурами. За версією Reuters, зламу зазнали підрозділ міністерства торгівлі — Національне управління з телекомунікацій і інформації, а також Мінфін США. Крім того, за твердженням газети The Washington Post, хакери отримали доступ до даних Держдепартаменту і Пентагону.

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