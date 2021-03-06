Более 20 тыс. организаций в США подверглись хакерской атаке из-за уязвимости в программе Microsoft
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Более 20 тыс. американских организаций подверглись кибератаке из-за уязвимости в программе Microsoft для обмена сообщениями Exchange Server. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с проведенным в США расследованием, передает УНН.
Детали
Согласно данным, полученым в ходе американского расследования, после последней атаки все еще остаются каналы для удаленного доступа к системам кредитных союзов, местных властей и малого бизнеса.
Согласно имеющимся данным, десятки тысяч организаций в Азии и Европе также пострадали в результате атак.
Взломы продолжаются, несмотря на экстренные обновление, которое Microsoft выпустила во вторник. По данным издания, 5 марта его установили всего на 10% устройств, подвергшихся атаке.
Ранее в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что уязвимости, обнаруженные в Exchange, были “значительными” и “могли иметь далеко идущие последствия”.
“Мы обеспокоены большим количеством пострадавших”, — сказала Псаки.
Сообщается, что первая атака началась в конце 2020 года против нескольких обьектов и в конце февраля 2021 года переросла в широкомасштабную кампанию.
В Microsoft, как и источник агентства, считают, что за первоначальными атаками стояли хакеры, связанные с правительством Китая. Власти КНР отрицают свою причастность к случившемуся.
Что было ранее
Также о массовой хакерской атаке на американские ведомства и компании стало известно и в декабре прошлого года. Хакеры получили доступ к системе Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации (структура Министерства торговли).