В Белом доме призвали к реагированию из-за уязвимости Microsoft
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Белый дом в воскресенье, 7 марта, призвал операторов компьютерных сетей предпринять дальнейшие шаги, чтобы удостовериться, что их системы не пострадали на фоне хакерской атаки на программное обеспечение Microsoft, которое широко используется предприятиями для корпоративной почты Outlook. Об этом пишет DW, передает УНН.
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По словам представителя Белого дома, угроза сохраняется — несмотря на то, что Microsoft уже выпустила обновление безопасности для серверов Microsoft Exchange.
“Это — активная угроза, которая развивается, и мы призываем операторов сетей отнестись к ней очень серьезно”, — заявил он. На данном этапе высшие должностные лица в американской администрации, отвечающие за IT-безопасность, решают, какими будут дальнейшие шаги.
В Белом доме ждут “всестороннего правительственного ответа”
Телеканал CNN в свою очередь сообщил, что администрация президента США Джозефа Байдена уже сформировала целевую группу для выработки мер реагирования. В Белом доме ждут “всестороннего правительственного ответа” на проблему. Несмотря на выпущенное ранее Microsoft обновление, оно не полностью устранило уязвимость, и злоумышленники по прежнему могут получить доступ к скомпрометированным серверам. Кроме того, не исключена возможность дальнейших атак на них третьих лиц, отмечает агентство Reuters.
“Мы снова и снова подчеркиваем, что обновление и меры по смягчению последствий не исправят ситуацию, если серверы уже скомпрометированы. Очень важно, чтобы каждая организация, чей сервер имеет уязвимости, приняла меры, чтобы установить, не стала ли они объектом атаки”, — подчеркнул представитель Белого дома.
Что предшествовало
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что не менее 60 тыс. организаций во всем мире подверглись взлому через уязвимость в программе Exchange Server. Перед этим было известно про как минимум 20 тыс. пострадавших организаций.
Атака хакеров на Exchange Server
Компания Microsoft сообщила об атаке на серверы почтовых ящиков Exchange Server 2 марта. По ее данным, за атакой стоит китайская хакерская группировка Hafnium. Хакеры пытались получить информацию от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, неправительственных учреждений, аналитических центров и ряда других организаций, отметили в Microsoft.
Участники группировки использовали неизвестный ранее механизм, при котором были украдены пароли или найденных уязвимостях в работе программного обеспечения, созданного для обмена сообщениями и корпоративной коммуникации.
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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в свою очередь заявил, что китайские власти выступает против кибератак и не имеет никакого отношения к попыткам взлома программного обеспечения Microsoft.