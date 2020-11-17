США планируют дальнейший вывод войск из Афганистана и Ирака

КИЕВ. 17 ноября. УНН. США сократят свое военное присутствие в Афганистане с 4500 до 2500 человек до 15 января, также будут сокращены на 500 человек военные в Ираке — до 2500, сообщил исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер 17 ноября, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.