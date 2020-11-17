США планируют дальнейший вывод войск из Афганистана и Ирака
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. США сократят свое военное присутствие в Афганистане с 4500 до 2500 человек до 15 января, также будут сокращены на 500 человек военные в Ираке — до 2500, сообщил исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер 17 ноября, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Это решение отражает политику президента Дональда Трампа, чтобы “довести войну в Афганистане и Ираке к успешному и ответственному завершению и вернуть наших храбрых военнослужащих домой”, сказал Миллер.
Вывод войск всего за два месяца до ухода Трампа из Белого дома состоится, несмотря на аргументы высокопоставленных военных США и НАТО в пользу более медленного и методического вывода.
На фоне сообщений о том, что Трамп планирует вывести войска из Афганистана, 17 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что военный блок может заплатить высокую цену за быстрый и несогласованный выход из Афганистана.
Некоторые союзники-республиканцы Трампа на этой неделе также выразили обеспокоенность по поводу внезапного сокращения войск за рубежом.
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Лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл предупредил, что быстрое сокращение войск в Афганистане даст экстремистам возможность пропагандистски заявлять о победе. Он предположил, что этот шаг также может позволить талибам взять под свой контроль власть в Афганистане и вернуть широкое влияние группировок “Исламское государство” и “Аль-Каида”.
В соответствии с соглашением, подписанным в феврале между “Талибаном” и Соединенными Штатами, иностранные силы должны покинуть Афганистан к маю 2021 года в обмен на обязательство талибов разорвать связи с “Аль-Каидой” и другими международными группировками боевиков. Но полное выполнение этого соглашения наталкивается на множество препятствий на фоне отсутствия прогресса во внутриафганских мирных переговорах в Катаре.
Сторонники вывода американских войск указывают на то, что страна пролила много крови в боях в Афганистане и Ираке с 2001 и 2003 годов соответственно, и в США есть много проблем, которые нужно решать внутри страны.
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