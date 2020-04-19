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США переплачивают за медицинские маски от непроверенных поставщиков - WSJ

США переплачивают за медицинские маски от непроверенных поставщиков - WSJ

Киев  •  УНН

 • 14700 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Федеральное правительство США в поисках масок N95 для защиты работников здравоохранения от коронавируснои инфекции, разместило заказ на маски по высоким ценам в непроверенных поставщиков на сумму более 110 млн долларов. Об этом говорится в обзоре данных по федеральным контрактам Wall Street Journal, передает УНН.

Так, согласно изданию, более чем 20 млн масок N95, которые правительство заказало для поставки до конца мая, не менее 80% заказанных у поставщиков, которые либо никогда не имели дела с федеральным правительством, либо брали только небольшие предварительные контракты, не включающие медикаменты.

Некоторые поставщики уже пропустили сроки поставки или отказались из-за проблем с поставками. Материнская компания одного поставщика находится на грани банкротства, а ее владельцы обвиняются в мошенничестве в судебных процессах со стороны многочисленных деловых партнеров, говорится в статье.

По данным WSJ, средняя цена, которую правительство согласилось заплатить за маски от поставщиков, предлагающих быструю доставку, близка к 6 долларов за штуку, что примерно в шесть раз превышает цену по прейскуранту, но соответствует текущему рыночному курсу. Федеральные базы данных показывают, что большинство заказов было размещено без контрактов. Правительство обычно не платит за товары, пока они не будут доставлены.

Администрация Трампа, столкнувшись с критикой за то, как она справляется с новой пандемией коронавируса, недавно подписала контракты на сумму более 3 млрд. долларов США. Согласно изданию, в эту сумму входят заказы на 600 млн. масок N95 от таких крупных производителей, как 3M Co. и Honeywell International Inc. на сумму менее 1 доллара за штуку.

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3M и другие производители также продают много масок больницам через свои обычные распределительные сети. Крупные поставщики, подобные этим, были предварительно проверены и показали свою способность по поставкам.

Между тем, маски N95, которые блокируют 95% мелких частиц из воздуха, включая те, которые могут содержать коронавирус, сейчас находятся в дефиците. Это породило рынок, полный посредников, подделок и новых участников, которые предчувствовали большую прибыль.

Одна из компаний, которые пытаются ориентироваться на этом рынке, более чем на неделю отстала от своего первоначального контрактного срока 8 апреля, чтобы доставить 785000 масок N95 по цене около 7 долларов каждая, включая расходы на доставку и распределение, в Департамент по делам ветеранов.

Президент компании, Бернард Райт-младший, публиковал сообщения на LinkedIn всего несколько дней назад в поисках масок от людей, которые утверждают, что они есть. "Я собираюсь приобрести 3M N95", - написал он на прошлой неделе.

По данным WSJ, в администрации не хватает масок для лица, и она предоставляет только маски N95 некоторым работникам.

"Уже поздно. Я знаю, что уже поздно, но есть вещи, которые я просто не могу контролировать", - заявил Райт.

Сообщается, что многие местные органы власти и больницы также обращаются к нетрадиционным поставщикам и платят высокую цену на маски в условиях пандемии коронавируса. Согласно данным городских контрактов, Нью-Йорк заключил соглашения с около 15 компаниями на поставку масок для лица. Две трети из них не имеют предыдущего опыта работы с городом.

Как сообщалось в УНН, в следующем месяце украинские самолеты "Мрия" и "Руслан" осуществят более 10 рейсов в США, чтобы доставить медицинское оборудование и предметы индивидуальной защиты из Азии.

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