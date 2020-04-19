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США переплачують за медичні маски від неперевірених постачальників - WSJ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Федеральний уряд США у пошуках масок N95 для захисту працівників охорони здоров'я від коронавирусної інфекції, розмістило замовлення на маски за високими цінами у неперевірених постачальників на суму понад 110 мільйонів доларів. Про це йдеться в огляді даних за федеральними контрактами Wall Street Journal, передає УНН.

Так, відповідно до видання, більш ніж 20 мільйонів масок N95, які уряд замовив для поставки до кінця травня, щонайменше 80% були замовлені у постачальників, які або ніколи не мали справи з федеральним урядом, або брали тільки невеликі попередні контракти, що не включають медикаменти.

Деякі постачальники вже пропустили терміни поставки або відмовилися через проблеми з поставками. Материнська компанія одного постачальника знаходиться на межі банкрутства, а її власники звинувачуються у шахрайстві в судових процесах з боку численних ділових партнерів, йдеться у статті.

За даними WSJ, середня ціна, яку уряд погодився заплатити за маски від постачальників, що пропонують швидку доставку, близька до 6 доларів за штуку, що приблизно в шість разів перевищує ціну за прейскурантом, але відповідає поточним ринковим курсом. Федеральні бази даних показують, що більшість замовлень було розміщено без контрактів. Уряд зазвичай не платить за товари, поки вони не будуть доставлені.

Адміністрація Трампа, зіткнувшись з критикою за те, як вона справляється з новою пандемією коронавірусу, нещодавно підписала контракти на суму понад 3 млрд. доларів США. Згідно з виданням, в цю суму входять замовлення на 600 млн. масок N95 від таких великих виробників, як 3M Co. і Honeywell International Inc. на суму менше 1 доларів за штуку.

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3M і інші виробники також продають багато масок лікарням через свої звичайні розподільні мережі. Великі постачальники, подібні цим, були заздалегідь перевірені і показали свою здатність щодо поставок.

Тим часом, маски N95, які блокують 95% дрібних частинок з повітря, включаючи ті, що можуть містити коронавірус, зараз знаходяться у дефіциті. Це породило ринок, повний посередників, підробок і нових учасників, які передчували великий прибуток.

Одна з компаній, які намагаються орієнтуватися на цьому ринку, більш ніж на тиждень відстала від свого початкового контрактного терміну 8 квітня, щоб доставити 785 тисяч масок N95 за ціною близько 7 доларів кожна, включаючи витрати на доставку і розподіл, в Департамент у справах ветеранів.

Президент компанії, Бернард Райт-молодший, публікував повідомлення на LinkedIn всього кілька днів тому у пошуках масок від людей, які стверджують, що вони є. "Я збираюся придбати 3M N95", - написав він на минулому тижні.

За даними WSJ, у адміністрації не вистачає масок для обличчя, і вона надає тільки маски N95 деяким працівникам.

"Уже запізно. Я знаю, що вже запізно, але є речі, які я просто не можу контролювати", - заявив Райт.

Повідомляється, що багато місцевих органів влади і лікарні також звертаються до нетрадиційних постачальників і платять високу ціну на маски в умовах пандемії коронавірусу. Згідно з даними міських контрактів, Нью-Йорк уклав угоди з близько 15 компаніями на поставку масок для обличчя. Дві третини з них не мають попереднього досвіду роботи з містом.

Як повідомлялося в УНН, в наступному місяці українські літаки "Мрія" і "Руслан" здійснять понад 10 рейсів в США, щоб доставити медичне обладнання та предмети індивідуального захисту з Азії.

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