США перехватили иранское оружие для хуситов у берегов Сомали

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  125712 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  141563 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  141115 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  146735 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  143013 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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Новости по теме

США перехватили иранское оружие для хуситов у берегов Сомали

Военно-морские силы США перехватили у берегов Сомали судно, которое, как подозревается, перевозило иранское оружие для йеменских хуситов. Корабль, представлявший угрозу, был захвачен и потоплен; судьба 14 членов экипажа устанавливается.

Новости Мира •   •  2058 просмотра
США перехватили иранское оружие для хуситов у берегов Сомали

В ЕС внесли в список террористов главаря ХАМАС

ЕС включил Яхью Синвара, лидера Хамаса, в список террористов. Это внесение блокирует все его средства и активы на территории ЕС.

Новости Мира •   •  2442 просмотра
В ЕС внесли в список террористов главаря ХАМАС

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников в Одессе возросло до трех человек

Три человека получили ранения в результате атаки беспилотника в Одессе, в том числе женщина и девочка, сообщает областная военная администрация. Из пострадавшего дома пришлось срочно эвакуировать 130 гражданских лиц.

Война •   •  7035 просмотра
Количество пострадавших в результате атаки беспилотников в Одессе возросло до трех человек

Германия предоставит Украине военной помощи на более 7 миллиардов евро - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом объявил о выделении Украине более семи миллиардов евро военной помощи в 2024 году. Эта помощь является частью совместных усилий, направленных на продолжение предоставления финансовой, гуманитарной и военной поддержки.

Война •   •  13692 просмотра
Германия предоставит Украине военной помощи на более 7 миллиардов евро - Шольц

США хотят внести хуситов в список международных террористических организаций

Соединенные Штаты рассматривают возможность включения йеменской группировки Хути в список международных террористических организаций из-за их нападений на торговые суда в Красном море.

Политика •   •  10807 просмотра
США хотят внести хуситов в список международных террористических организаций

Обстрел Одессы: стало известно об одном пострадавшем

Атака беспилотника в Одессе, по сообщениям, привела к ранениям, в том числе 62-летнего мужчины, и повреждению гражданской жилой инфраструктуры. Сообщается о пожарах и ранениях среди гражданского населения.

Война •   •  11783 просмотра
Обстрел Одессы: стало известно об одном пострадавшем

Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину

Беларусь в своей обновленной военной доктрине впервые рассматривает возможность применения ядерного оружия. Этот шаг последовал за прошлогодним заявлением России о развертывании тактического ядерного оружия в Беларуси.

Война •   •  12895 просмотра
Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину

Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 17

Количество жертв российского авиаудара по Харькову, Украина, возросло до 17 человек. 12 человек госпитализированы, а остальным оказана помощь на месте. Удар также нанес ущерб по меньшей мере 10 жилым домам.

Война •   •  13269 просмотра
Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 17

В россии заявили об атаке донов над Белгородским районом

Российская противовоздушная оборона сбила семь беспилотников над Белгородской областью, нанеся ущерб зданиям, но о жертвах не сообщается. Губернатор подтвердил отключение электроэнергии и пожары, на место происшествия выехали экстренные службы.

Война •   •  12920 просмотра
В россии заявили об атаке донов над Белгородским районом

Израиль и ХАМАС договорились о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в Газу

Израиль и ХАМАС договорились об отправке медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа при посредничестве Катара и Франции. Два катарских самолета доставят помощь в Аль-Ариш, а затем в Газу через пограничный переход Рафах.

Новости Мира •   •  10941 просмотра
Израиль и ХАМАС договорились о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в Газу