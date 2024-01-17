США перехватили иранское оружие для хуситов у берегов Сомали

Военно-морские силы США 11 января захватили судно у берегов Сомали, которое поставляло иранское оружие для хуситов в Йемене. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что судно штурмовали бойцы подразделения "морских котиков" США при поддержке вертолетов и дронов - это произошло вблизи побережья Сомали в международных водах Аравийского моря.

Они изъяли движущие установки, системы наведения и боеголовки для баллистических ракет средней дальности и противокорабельных крылатых ракет хуситов, а также компоненты, связанные с противовоздушной обороной. Оружие хуситы использовали для угроз и нападений на торговые суда в Красном море.

Силы ВМС США признали судно опасным и затопили его. Судьба 14 членов экипажа плавсредства определяется в соответствии с международным правом. В море также исчезли два военных США. говорится в сообщении

Это первая конфискация компонентов для баллистических и крылатых ракет иранского производства с начала атак хуситов на суда в Красном море 19 ноября.

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