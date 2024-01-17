США перехопили іранську зброю для хуситів біля берегів Сомалі
Київ • УНН
Військово-морські сили США перехопили біля берегів Сомалі судно, яке, як підозрюється, перевозило іранську зброю для єменських хуситів. Корабель, що становив загрозу, був захоплений і потоплений; доля 14 членів екіпажу встановлюється.
Військово-морські сили США 11 січня захопили судно біля берегів Сомалі, яке постачало іранську зброю для хуситів у Ємені. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що судно штурмували бійці підрозділу "морських котиків" США за підтримки гелікоптерів та дронів — це сталося поблизу узбережжя Сомалі у міжнародних водах Аравійського моря.
Вони вилучили рушійні установки, системи наведення та боєголовки для балістичних ракет середньої дальності та протикорабельних крилатих ракет хуситів, а також компоненти, повʼязані з протиповітряною обороною. Зброю хусити використовували для погроз та нападів на торгівельні судна у Червоному морі.
Сили ВМС США визнали судно небезпечним і затопили його. Доля 14 членів екіпажу плавзасобу визначається відповідно до міжнародного права. У морі також зникли два військових США.
Це перша конфіскація компонентів для балістичних та крилатих ракет іранського виробництва з початку атак хуситів на судна у Червоному морі 19 листопада.
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