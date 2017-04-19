США могут пересмотреть отмену санкций против Ирана

В письме к спикеру Палаты представителей Полу Райану глава внешнеполитического ведомства сообщил о поручении президента Дональда Трампа ряду правительственных структур исследовать, является отмена соглашения необходимой с точки зрения американских национальных интересов.

“Иран остается главным государством-спонсором терроризма”, — отметил Р.Тиллерсон.

Д.Трамп неоднократно называл соглашение с Ираном “одним из худших, которые только были подписаны”, однако долгое время избегал ответов на вопрос, когда это соглашение пересмотрят и пересмотрят ли вообще.

В то же время Международное агентство по ядерной энергетике (МАГАТЭ) в феврале подтвердило, что Иран соблюдает все требования договора.

Напомним, ядерное соглашение с Ираном было подписано в июле 2015 года при участии шести больших государств — США, России, Китая, Великобритании, Франции и Германии. Документ предусматривает отмену международных санкций против Ирана в обмен на значительные ограничения ядерной программы этой страны.