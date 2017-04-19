США могут пересмотреть отмену санкций против Ирана

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33600 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100291 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151808 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114641 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115418 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111875 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103829 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106918 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103440 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152445 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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США могут пересмотреть отмену санкций против Ирана

США могут пересмотреть отмену санкций против Ирана

Киев  •  УНН

 • 10741 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил Конгрессу о планах пересмотреть отмену санкций против Ирана, которая предусматривалась подписанным в прошлом году ядерным соглашением, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В письме к спикеру Палаты представителей Полу Райану глава внешнеполитического ведомства сообщил о поручении президента Дональда Трампа ряду правительственных структур исследовать, является отмена соглашения необходимой с точки зрения американских национальных интересов.

“Иран остается главным государством-спонсором терроризма”, — отметил Р.Тиллерсон.

Д.Трамп неоднократно называл соглашение с Ираном “одним из худших, которые только были подписаны”, однако долгое время избегал ответов на вопрос, когда это соглашение пересмотрят и пересмотрят ли вообще.

В то же время Международное агентство по ядерной энергетике (МАГАТЭ) в феврале подтвердило, что Иран соблюдает все требования договора.

Напомним, ядерное соглашение с Ираном было подписано в июле 2015 года при участии шести больших государств — США, России, Китая, Великобритании, Франции и Германии. Документ предусматривает отмену международных санкций против Ирана в обмен на значительные ограничения ядерной программы этой страны.

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