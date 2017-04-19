США можуть переглянути скасування санкцій проти Ірану

У листі до спікера Палати представників Пола Раяна глава зовнішньополітичного відомства повідомив про доручення президента Дональда Трампа низці урядових структур дослідити, чи є скасування угоди необхідним з точки зору американських національних інтересів.

“Іран залишається головною державою-спонсором тероризму”, — зазначив Р.Тіллерсон.

Д.Трамп неодноразово називав угоду з Іраном “однією з найгірших, які тільки були підписані”, проте тривалий час уникав відповідей на запитання, коли цю угоду переглянуть і чи переглянуть узагалі.

Водночас Міжнародне агентство з ядерної енергетики (МАГАТЕ) у лютому підтвердило, що Іран дотримується всіх вимог договору.

Нагадаємо, ядерна угода з Іраном була підписана у липні 2015 року за участю шістьох великих держав — США, Росії, Китаю, Британії, Франції та Німеччини. Документ передбачає скасування міжнародних санкцій проти Ірану в обмін на значні обмеження ядерної програми цієї країни.