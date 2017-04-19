США можуть переглянути скасування санкцій проти Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Держсекретар США Рекс Тіллерсон поінформував Конгрес про плани переглянути скасування санкцій проти Ірану, яке передбачалося підписаною минулого року ядерною угодою, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
У листі до спікера Палати представників Пола Раяна глава зовнішньополітичного відомства повідомив про доручення президента Дональда Трампа низці урядових структур дослідити, чи є скасування угоди необхідним з точки зору американських національних інтересів.
“Іран залишається головною державою-спонсором тероризму”, — зазначив Р.Тіллерсон.
Д.Трамп неодноразово називав угоду з Іраном “однією з найгірших, які тільки були підписані”, проте тривалий час уникав відповідей на запитання, коли цю угоду переглянуть і чи переглянуть узагалі.
Водночас Міжнародне агентство з ядерної енергетики (МАГАТЕ) у лютому підтвердило, що Іран дотримується всіх вимог договору.
Нагадаємо, ядерна угода з Іраном була підписана у липні 2015 року за участю шістьох великих держав — США, Росії, Китаю, Британії, Франції та Німеччини. Документ передбачає скасування міжнародних санкцій проти Ірану в обмін на значні обмеження ядерної програми цієї країни.