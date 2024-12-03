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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США передадут Украине три типа систем дистанционного минирования, в частности противопехотные мины

США передадут Украине три типа систем дистанционного минирования, в частности противопехотные мины

Киев  •  УНН

 • 5275 просмотра

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Пентагон выделяет $725 млн военной помощи Украине, включая три типа систем дистанционного минирования ADAM, MOMS и Volcano. Также в пакете помощи дроны, ПЗРК и противотанковые ракеты.

Пентагон отправляет Украине дополнительные $725 миллионов в виде военной помощи, включающей три типа систем дистанционного минирования, среди которых есть и противопехотные мины.

Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

детали

Вооруженные силы Украины получат артиллерийскую систему ADAM (Area Denial Artillery Munition), портативную систему MOPMS (Modular Pack Mine System) и систему Volcano для дистанционной установки мин.

Система противопехотного минирования ADAM использует 155-мм артиллерийский снаряд, раскрывающийся в воздухе и разбрасывающий 36 малых мин. После приземления эти мины устанавливаются на треногах, и, когда срабатывают детекторы, мина выбрасывает боеголовку, взрывающуюся на высоте около 1,5 метра.

Модульная минная система MOMS, которую могут переносить двое солдат, разбрасывает 17 противотанковых и 4 противопехотных мины на выбранную территорию.

Система Volcano позволяет быстро создавать мини поля, выбрасывая набор противопехотных и противотанковых мин из цилиндров, которые устанавливаются на колесах или авиационной технике. Это самый мощный пакет поддержки, предоставленный с апреля, и он отправляется во время, когда в Украине растут опасения относительно возможного сокращения помощи со стороны будущей администрации Трампа.

Среди новых поставок – также дроны, переносные зенитно-ракетные комплексы и противотанковые ракеты.

Пентагон отметил, что эта помощь является частью стратегии поддержки Украины в условиях возобновления российского наступления. В дополнение к этому, Украина получает помощь по механизму Presidential Drawdown Authority (PDA), что позволяет передавать запасы Пентагона без необходимости изготавливать новые контракты, что занимает значительно больше времени. С начала 2024 года США передали Украине уже $4,6 млрд в рамках подобных программ.

Раньше

В США сообщили о планах предоставить Украине дополнительную военную помощь, включая системы противодействия беспилотникам и боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы, что может свидетельствовать о наращивании количества и дальности ракет на поле боя.

ВМС США вооружат корабли ракетами Patriot для противодействия Китаю26 окт. 2024, 00:11 • 20616 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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