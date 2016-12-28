США получат ответ в случае введения новых санкций против РФ - М.Захарова
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если США введут новые санкции против РФ, получат санкции в ответ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"Остается только добавить, что если в Вашингтоне действительно сделают новые враждебные шаги, то получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России. Возможно, Администрации Обамы уже совершенно безразлично, что будет с двусторонними отношениями, но история вряд ли простит ей поведение по принципу "после нас хоть потоп", - заявила М.Захарова.
Как сообщал УНН, США завершает подготовку пакета мер против РФ за попытки вмешательства в выборы.