США отримають відповідь у разі введення нових санкцій проти РФ - М.Захарова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, якщо США введуть нові санкції проти РФ, отримають санкції у відповідь, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС РФ.
“Залишається лише додати, що якщо в Вашингтоні дійсно зроблять нові ворожі кроки, то отримають відповідь. Це стосується і будь-яких дій проти російських дипломатичних представництв в США, які негайно зрикошетять по американським дипломатам в Росії. Можливо, Адміністрації Б.Обами вже зовсім байдуже, що буде з двосторонніми відносинами, але історія навряд чи пробачить їй поведінку за принципом “після нас хоч потоп”, — заявила М.Захарова.
Як повідомляв УНН, США завершує підготовку пакету заходів проти РФ за спроби втручання у вибори.