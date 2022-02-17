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США получили ответ от России на предложения после российских требований по "безопасности"

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. Соединенные Штаты получили ответ от России сегодня после того, как США три недели назад предоставили России письменный документ, в рамках диалога после обнародования Россией требований относительно "гарантий безопасности", сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США, пишет УНН.

Цитата:

"Мы можем подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации. Он был доставлен послу Салливану сегодня в Москве", - сказал высокопоставленный чиновник Госдепа.

Дополнение

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва направит ответ США относительно "гарантий безопасности" сегодня. Лавров сказал, что Москва также обнародует письмо.

В январе Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что письменный документ, который США предоставили России, "наметил серьезный дипломатический путь вперед, если Россия его выберет".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".

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