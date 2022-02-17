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Шахед-136

США отримали відповідь від Росії на пропозиції після російських вимог про "безпеку"

США отримали відповідь від Росії на пропозиції після російських вимог про "безпеку"

Київ • УНН

 • 20853 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Сполучені Штати отримали відповідь від Росії сьогодні після того, як США три тижні тому надали Росії письмовий документ, у межах діалогу після оприлюднення Росією вимог щодо "гарантій безпеки", повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Держдепартаменту США, пише УНН.

Цитата:

"Ми можемо підтвердити, що отримали відповідь від Російської Федерації. Вона була доставлена послу Саллівану сьогодні в Москві", - сказав високопоставлений чиновник Держдепу.

Доповнення

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше сьогодні заявив, що Москва направить відповідь США щодо "гарантій безпеки" сьогодні. Лавров сказав, що Москва також оприлюднить лист.

У січні Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що письмовий документ, який США надали Росії, "намітив серйозний дипломатичний шлях уперед, якщо Росія його вибере".

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

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