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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США получили ордер на арест самолета российского "Лукойла"

Киев • УНН

 • 181017 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. США получили ордер на арест Boeing 737-7EM, стоимостью 45 млн долларов, принадлежащий российской нефтяной компании "Лукойл". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Минюста США.

США получили ордер на арест самолета российского "Лукойла"

Детали

В документе отмечается, что соответствующий ордер был выдан судом Южного округа штата Техас. Основанием для выдачи ордера на конфискацию стало то, что самолет "совершал полеты в россию и с нее в нарушение введенных Министерством торговли США санкций в отношении россии".

Как говорится в заявлении Минюста, санкционный режим предусматривает запрет на "совершение перелетов в россию и с россии самолетами американского производства, не имеющими соответствующей лицензии или лицензионных исключений".

Напомним 

В Италии арестовали имущество архитектора "Дворца путина" на 141 миллион евро.

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