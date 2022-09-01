США получили ордер на арест самолета российского "Лукойла"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. США получили ордер на арест Boeing 737-7EM, стоимостью 45 млн долларов, принадлежащий российской нефтяной компании "Лукойл". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Минюста США.
Детали
В документе отмечается, что соответствующий ордер был выдан судом Южного округа штата Техас. Основанием для выдачи ордера на конфискацию стало то, что самолет "совершал полеты в россию и с нее в нарушение введенных Министерством торговли США санкций в отношении россии".
Как говорится в заявлении Минюста, санкционный режим предусматривает запрет на "совершение перелетов в россию и с россии самолетами американского производства, не имеющими соответствующей лицензии или лицензионных исключений".
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