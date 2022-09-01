США отримали ордер на арешт літака російського "Лукойлу"

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В документі зазначається, що відповідний ордер був виданий судом Південного округу штату Техас. Підставою для видачі ордера на конфіскацію стало те, що літак "здійснював польоти в росію і з неї в порушення введених Міністерством торгівлі США санкцій щодо росії".

Як йдеться в заяві Мін'юсту, санкційний режим передбачає заборону на "здійснення перельотів до росії і з росії літаками американського виробництва, що не мають відповідної ліцензії або ліцензійних винятків".

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