В Італії заарештували майно архітектора «Палацу Путіна» на 141 мільйон євро
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Фінансова гвардія Італії заарештувала майно архітектора Ланфранка Чирілло. Він перебуває під слідством, оскільки не задекларував дохід у розмірі десятків мільйонів євро з 2013 до 2019 року. Про це пише з УНН з посиланням на ANSA.
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У архітектора конфіскували нерухомість, банківські рахунки, готівку, коштовності, твори сучасного мистецтва, а також гелікоптер.
Чирілло, який спроектував грандіозний маєток на березі Чорного моря, який став відомий як «Палац Путіна».
путін у минулому заперечував будь-який зв'язок із розкішною нерухомістю.
В інтерв'ю італійському телебаченню раніше цього року Чирілло сказав, що спроектував будинок, але зауважив, що він був замовлений приватною групою.
Reati fiscali e condotte riciclatorie, la #GDF di #Brescia esegue un sequestro preventivo di beni per un ammontare di oltre 141 milioni di euro.#NoiconVoi pic.twitter.com/ejKCksvknI— Guardia di Finanza (@GDF) August 3, 2022