В Італії заарештували майно архітектора «Палацу Путіна» на 141 мільйон євро

Деталі

У архітектора конфіскували нерухомість, банківські рахунки, готівку, коштовності, твори сучасного мистецтва, а також гелікоптер.

Чирілло, який спроектував грандіозний маєток на березі Чорного моря, який став відомий як «Палац Путіна».

путін у минулому заперечував будь-який зв'язок із розкішною нерухомістю.

В інтерв'ю італійському телебаченню раніше цього року Чирілло сказав, що спроектував будинок, але зауважив, що він був замовлений приватною групою.

Reati fiscali e condotte riciclatorie, la #GDF di #Brescia esegue un sequestro preventivo di beni per un ammontare di oltre 141 milioni di euro.#NoiconVoi pic.twitter.com/ejKCksvknI