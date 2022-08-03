В Италии арестовали имущество архитектора «Дворца Путина» на 141 миллион евро
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Финансовая гвардия Италии арестовала имущество архитектора Ланфранка Чирилло. Он находится под следствием, поскольку не задекларировал доход в размере десятков миллионов евро с 2013 по 2019 год. Об этом пишет из УНН со ссылкой на ANSA.
Детали
У архитектора конфисковали недвижимость, банковские счета, наличные деньги, драгоценности, произведения современного искусства, а также вертолет.
Чирилло, который спроектировал грандиозное имение на берегу Черного моря, которое стало известно как «Дворец Путина».
путин в прошлом отрицал возможную связь с роскошной недвижимостью.
В интервью итальянскому телевидению ранее в этом году Чирилло сказал, что спроектировал дом, но заметил, что он был заказан частной группой.
Reati fiscali и condotte риciclatorie, la #GDF di #Brescia essegue un sequestro preventivo di beni до un ammontare di oltre 141 million di euro.#NoiconVoipic.twitter.com/ejKCksvknI— Guardia di Finanza (@GDF) August 3, 2022