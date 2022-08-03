В Италии арестовали имущество архитектора «Дворца Путина» на 141 миллион евро

Детали

У архитектора конфисковали недвижимость, банковские счета, наличные деньги, драгоценности, произведения современного искусства, а также вертолет.

Чирилло, который спроектировал грандиозное имение на берегу Черного моря, которое стало известно как «Дворец Путина».

путин в прошлом отрицал возможную связь с роскошной недвижимостью.

В интервью итальянскому телевидению ранее в этом году Чирилло сказал, что спроектировал дом, но заметил, что он был заказан частной группой.

Reati fiscali и condotte риciclatorie, la #GDF di #Brescia essegue un sequestro preventivo di beni до un ammontare di oltre 141 million di euro.#NoiconVoipic.twitter.com/ejKCksvknI