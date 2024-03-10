США отразили массированный удар дронов хуситов
Киев • УНН
Американские военные и коалиционные силы успешно отразили массированную атаку беспилотников Хути, сбив по меньшей мере 28 беспилотников без каких-либо повреждений американских, коалиционных или коммерческих кораблей.
Американские военные и стран из состава коалиции отбили новую воздушную атаку со стороны йеменских хуситов в регионе. Во время операции удалось сбить десятки дронов, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM), передает УНН.
Детали
Как рассказали американские военные, они "сбили в общей сложности не менее 28 беспилотников".
Отмечается, что эта массированная воздушная атака была нанесена в период между 04:00 и 08:20 утра (по времени Саны) 9 марта.
Ни одно судно ВМС США или коалиции не пострадало во время атаки, также не было никаких сообщений о повреждении коммерческих судов
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