США отразили массированный удар дронов хуситов

Американские военные и стран из состава коалиции отбили новую воздушную атаку со стороны йеменских хуситов в регионе. Во время операции удалось сбить десятки дронов, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM), передает УНН.

Детали

Как рассказали американские военные, они "сбили в общей сложности не менее 28 беспилотников".

Отмечается, что эта массированная воздушная атака была нанесена в период между 04:00 и 08:20 утра (по времени Саны) 9 марта.

Ни одно судно ВМС США или коалиции не пострадало во время атаки, также не было никаких сообщений о повреждении коммерческих судов уточняют в CENTCOM.

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